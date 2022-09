Pompei, Letta e Franceschini tra gli Scavi: « Modello di spesa dei fondi Ue»

«Pompei è una storia di riscatto e di crescita, da simbolo negativo a storia di successo riconosciuta nel mondo per efficienza di spendita dei soldi europei ed efficienza di gestione» Lo ha detto il ministro della cultura Dario Franceschini, a margine di una visita questa mattina agli scavi di Pompei con il segretario del Partito democratico Enrico Letta.

«Ora - ha spiegato il ministro - stiamo lavorando sulla parte esterna per produrre lavoro, fare investimenti sulle infrastrutture. Nell'ultimo comitato del grande progetto «Pompei» di qualche giorno fa abbiamo approvato un piano di 900 milioni, di cui 600 già finanziati, per tutta la parte esterna, l'hub ferroviario che arriverà qui direttamente dall'alta velocità, le infrastrutture, l'accoglienza. Qui sono arrivati 105 milioni dall'Unione Europea e li abbiamo spesi tutti e l'Unione Europea ci ha fatto i complimenti per l'efficienza delle spese».