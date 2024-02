Caivano, Parco Verde: «Non rinunciamo alle nostre case. Andremo in Prefettura e dal Presidente della Regione»

Il Parco Verde di Caivano non ferma la battaglia contro gli sgomberi e gli occupanti sono pronti a nuove proteste: «Andremo in Prefettura e dal presidente della Regione».

Sono a rischio circa 254 famiglie, dopo che, qualche settimana fa, sono stati eseguiti tre decreti di sequestro preventivo per occupazione abusiva.

L’associazione del rione Diritti sociali si riunirà lunedì, come spiega il responsabile: «Le cose per adesso vanno male, già a 25 famiglie è stata rigettata l’impugnazione e la motivazione si saprà tra qualche giorno. Agli avvocati del gruppo più folto di occupanti ho consegnato una serie di documenti storici in mio possesso. In altri posti, sono stati previsti abbattimento e ricostruzione. Perché al Parco Verde no? A inizio settimana ci riuniremo per organizzarci, perché vogliamo rivolgerci alla Prefettura e al presidente Regionale. Non possiamo rinunciare alla nostra casa senza farci valere».

Nelle scorse settimane, sono state già fatte varie manifestazioni al Municipio e in prossimità della rampa dell’asse mediano.