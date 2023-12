Chiedono denaro al titolare di una pizzeria in città, a Capodimonte, ma vengono arrestati. Sono finiti in carcere nel poco distante istituto di pena, rispetto al luogo del reato, Mario Russo e Giuseppe Tassella, entrambi di 38 anni, beneventani, e già noti alle forze dell’ordine. Nel pomeriggio i due hanno fatto tappa presso la pizzeria, ed al titolare hanno chiesto del denaro che avrebbe dovuto versare mensilmente. Lo hanno fatto in modo irruento, al punto che una collaboratrice del titolare, allarmata, ha telefonato al 113.

APPROFONDIMENTI Treni per Napoli, Nappi «interroga» De Luca Open Day Hip Hop contro la dispersione scolastica e la povertà educativa Benevento, giovani sorpresi in auto con droga e un coltello: denuncia e patente ritirata

Sul posto sono giunti gli agenti della Volante della Questura ed hanno trovato entrambi gli estorsori ancora all’esterno del locale. Condotti in Questura sono iniziate le indagini e la ricostruzione della tentata estorsione. Gli agenti della Volante hanno informato il sostituto procuratore, Filomena Patrizia Rosa che ha disposto che i due venissero condotti in carcere. Hanno nominato come loro difensori gli avvocati Antonio Leone ed Elena Cosina.