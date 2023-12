Treni per Napoli, Nappi «interroga» De Luca

Quanto torneranno a circolare i treni sulla linea Benevento-Napoli? E cosa è dato sapere del rinvio dell'ultimazione dei lavori comunicato dall'Eav? Questo in sintesi il quesito contenuto nell'interrogazione a risposta indirizzata dal consigliere regionale della Lega Severino Nappi al presidente De Luca.

Nappi ripercorre le tappe salienti della vicenda: l'annuncio dell'avvio dei lavori nel febbraio 2020, con la prevista conclusione due anni dopo, e la conseguente sospensione del servizio, prima parziale, poi totale dall’8 marzo 2021, con rilevanti disagi per gli utenti, costretti ad utilizzare mezzi sostitutivi;

«La conclusione dei lavori, tuttavia - sottolinea Nappi - è stata reiteratamente rinviata; da ultimo, peraltro soltanto dopo molteplici sollecitazioni, la società ha indicato quale “nuova” data di conclusione dei lavori il mese di ottobre 2023; ma anche questo termine è stato ulteriormente posticipato, per ora al mese di marzo 2024 (...) dopo di che occorrerebbero anche 6 mesi per prove e verifiche prima della effettiva messa in esercizio del servizio».

Nappi chiede quindi a De Luca «se, dopo l’ennesimo rinvio della data di ultimazione dei lavori in parola, intende finalmente disporre la necessaria attività di verifica e di accertamento sull’andamento dei lavori anche al fine di accertare le responsabilità individuali di fronte a simile, inaccettabile modus operandi adottando altresì i relativi provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che saranno individuati quali responsabili».