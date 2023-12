Corrado Ferlaino premiato da Gravina alla cerimonia di Euromediterraneo

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, il dirigente dei due scudetti e della Coppa Uefa (e ovviamente dell'acquisto di Maradona), è stato un modello. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in occasione della cerimonia di consegna dei premi Euromediterraneo al Campidoglio, promossa dal giornalista turco Dundar Kesapli. Gravina ha sottolineato: «Ferlaino è stato un grande presidente che ha sempre saputo relazionarsi con il mondo istituzionale pur difendendo con autentica passione gli interessi del suo club. Non a caso è nella Hall of

Fame del calcio italiano». Rapporti differenti da quelli tra il Palazzo e De Laurentiis, dunque.

Tra i premiati, oltre a Ferlaino, il ct napoletano della Turchia Vincenzo Montella («Ci auguriamo un lungo e felice viaggio con l'Italia fino all'Europeo 2032 che sarà organizzato dai due Paesi»), il presidente dell'Ussi Gianfranco Coppola, il capitano della Nazionale di Davis del '76 Nicola Pietrangeli e il capo delegazione delle nazionali di beach soccer Nando Arcopinto.