Spalletti come Garcia: l'ultima sera a Napoli da Cicciotto

Dopo i premi e la cerimonia per la cittadinanza onoraria, Luciano Spalletti lascia Napoli per fare ritorno al suo ruolo da ct della nazionale italiana.

Prima, però, una serata in compagnia da Cicciotto a Marechiaro, locale che è stato punto di riferimento nei suoi due anni di Napoli. Il posto in cui anche Rudi Garcia, poche settimane fa, aveva salutato Napoli per la cena pre partenza verso la Francia. A cena con Spalletti anche Decibel Bellini, speaker dello Stadio Maradona, e Fabio Cannavaro.