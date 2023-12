Cannavaro, selfie da campione del mondo per la festa di Spalletti a Marechiaro

Marechiaro è il luogo dell'anima per Luciano Spalletti, che giovedì, dopo il pranzo istituzionale con il sindaco Manfredi a poche ore dal conferimento della cittadinanza onoraria, è tornato in serata nel “Giardino di Cicciotto”, accolto dai proprietari Gianluca e Vincenzo Capuano per una cena con alcuni dei suoi più cari amici napoletani.

Tra questi l'avvocato Vanni Cerino, il direttore generale del Comune di Napoli Pasquale Granata, il procuratore calcistico Marco Sommella, il patron della Sambenedettese Luigi Rapullino, il dj Decibel Bellini (che si è fatto autografare dall'attuale ct azzurro uno scudetto con il numero 3) e il capitano della Nazionale campione del mondo Fabio Cannavaro, che a fine serata ha scattato un selfie al gruppo dopo un brindisi dedicato a Spalletti.