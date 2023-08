Annalisa e il post per il compleanno: «Vorrei restituire tutto il bene che ho ricevuto»

Annalisa è una delle cantanti più amate e, negli ultimi tempi, di successo, all'interno del panorama della musica italiana. La cantante, che si è sposata da poco con il suo Francesco Muglia, nelle scorse ore, ha festeggiato il suo 38esimo compleanno e, come c'era da aspettarsi, i suoi fan l'hanno ricoperta di dolci messaggi, pensieri e dediche. Proprio per questo motivo, Annalisa, che è seguita da due milioni di follower su Instagram, ha voluto ringraziarli con un tenero post.

Stilosissima con la sua tutina di jeans con dettagli di tulle, effetto vedo-non vedo, gli stivaloni di pelle che salgono fin sopra il ginocchio e la coda alta. Annalisa si presenta così nell'ultima foto che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram e che ha riscosso davvero molto successo tra i suoi milioni di fan.

Proprio per loro sono le parole che la cantante ha deciso di scrivere in occasione dei tanti messaggi d'auguri ricevuti per il suo compleanno: «Provare a descrivere tutto il bene che ho ricevuto oggi e che vorrei restituire è impossibile, ma so che voi sapete tutto. Grazie sempre. Grazie perché vi sento. Grazie di quello che sarà», aggiungendo un cuore rosso.

Sotto il post social di Annalisa sono apparsi migliaia di commenti e like dei suoi fan, qualcuno ha scritto: «Grazie a TE, Annalisa, che con la tua voce, musica e presenza rendi tutto migliore!!» oppure «Meriti tutto questo amore e questo affetto! Tanti auguri». Tra i commenti sono comparsi anche quello di Chiara Ferragni che ha scritto: «Auguri baby» con il cuore rosso e Alessia Marcuzzi che, a sua volta, ha scritto: «Auguri», aggiungendo due cuori rossi.