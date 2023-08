Antonella Fiordelisi e il libro frecciatina: «Niente teste di c***»

Antonella Fiordelisi è molto attiva sui propri profili social dove, ogni giorno, posta moltissimi contenuti per tenere sempre aggiornati i suoi follower su ciò che fa. L'ex gieffina vanta più di un milione di fan ai quali ha sempre raccontato senza mezzi termini la propria vita privata e, in particolare, la storia burrascosa con Edoardo Donnamaria. Proprio per questo motivo, i fan pensano che nell'ultima storia pubblicata, Antonella si riferisca proprio a lui.

Antonella Fiordelisi ha pubblicato varie storie sul proprio profilo Instagram: alcune in compagnia di una sua cara amica e altre in cui si trova in piscina. L'influencer, poi, ha postato una foto in cui è stesa su un prato e indossa un bikini blu. Ad attirare l'attenzione dei fan è stata la copertina del libro posato sopra il viso di Antonella, che recita: «Niente teste di c***». In molti si sono chiesti se non fosse l'ennesima frecciatina rivolta a Edoardo Donnamaria o a qualche altro suo ex, anche se, com'era prevedibile, Antonella non ha specificato.

La modella e l'ex gieffino, comunque sia, dopo essersi lasciati in modo non proprio sereno, hanno sempre escluso un ritorno di fiamma.

Antonella Fiordelisi, in questo momento, si sta godendo le vacanze ma, allo stesso tempo, sta seguendo vari progetti di lavoro come, ad esempio, lo sviluppo della sua linea di gioielli che ha promosso alcuni mesi fa e che ha riscosso grandissimo successo.