Ilary Blasi e Bastian Muller, amore al capolinea? Le vacanze separate e gli indizi social: le ultime indiscrezioni

Tra Ilary Blasi e Bastian Muller è già finita? Per il gossip la liason tra il bell'imprenditore tedesco e la conduttrice Mediaset sarebbe già giunta al capolinea. Dopo il viaggio in Brasile e le presentazioni in famiglia i due non si mostrano più sui social insieme e i fan si fanno molte domande. In questo weekend l'ex moglie di Francesco Totti è stata avvistata in Costa Smeralda con l'amica Michelle Hunziker, tra balli e cocktail al Billionaire di Briatore, e di Bastian nessuna traccia. Oggi Ilary è stata beccata dall'esperta di gossip Deianira Marzano all'aereoporto di Olbia pronta a tornare dai figli, da sola.

Totti e Noemi Bocchi tornano a Sabaudia tra relax e padel. E c'è anche De Rossi con Sarah Felberbaum

Ilary e Bastian stanno ancora insieme? I dubbi

Per alcuni i due potrebbero anche aver deciso di passare qualche giorno separati, per motivi personali, per altri invece tra i due è già finita. Così mentre Totti e Noemi Bocchi tornano a Sabaudia con la famiglia allargata e viono alla luce del giorno la loro relazione (che a a gonfie vele) tra partite di padel e amici, di Bastian e Ilary nessuna traccia.

nessuna foto, nessun viaggio, nessuna cena. Almeno, niente di niente, documentato sui social.