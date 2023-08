Ilary Blasi e Michelle Hunziker, scatenate al Billionaire. Il dubbio: «Dove è lui?»

Ilary Blasi è andata a trovre la sua amica Michelle Hunziker in Sardegna, più precisamente a Porto Cervo. Ilary e Michelle sono proprio un duo scoppiettante: tra look sexy e serate in discoteca, le showgirl si divertono come pazze. Ieri sera, Ilary e Michelle hanno trascorso una serata indimenticabile al Billionaire, uno dei più famosi ristoranti e club in tutta la Sardegna, un tempo appartenuto a Flavio Briatore, adesso di proprietà di Philipp Plein, dal 2022.

Ilary Blasi e Michelle Hunziker sono andate a cena fuori in uno dei ristoranti e e club experience più famosi della Sardegna, il Billionaire, dove tra ballerini ed esibizioni incredibili, le due showgirl si sono divertite tantissimo.

La conduttrice dell'Isola dei Famosi indossava un vestito simile ad una camicia arricciato e raccolto sul punto vita, con un top dorato scollato e tacchi bianchi vertiginosi, mentre Michelle ha optato per un abito color lime a collo alto e senza maniche.

ll dubbio dei fan rimane solo uno: «Ilary e Michelle erano da sole al Billionaire? Dove è Bastian Muller?»