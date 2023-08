L'andirivieni di vip sulle coste della Campania si fa importante ed ancora non si è spenta l'eco della festa napoletana per Tisci con DiCaprio, Maguire & Company che eccoci a segnalare la vacanza romantica a Nerano di due superdivi di Hollywood del calibro di Michael Douglas e sua moglie Catherine Zeta-Jones, un amore che supera il tempo e la malattia.

Nonostante 25 anni di differenza restano una delle coppie più belle dello showbiz, anche in questa paparazzata estiva che li coglie eleganti e rilassati in un ristorante di un lido a godersi gastronia e vino locale. Lui 78 anni, figlio del mitico Kirk, lei 53 anni, sono affiatatissimi, nel bel mezzo di una vacanza romantica in cui li si immagina muoversi a bordo di uno yacht anche tra Capri, Positano, Amalfi e la penisola sorrentina.

Come sta facendo anche Carlitos Tevez, il mitico «Apache», ex bomber di Boca Juniors, Manchester United, Manchester City e Juventus, con una carriera meno fortunata da allenatore: per il bagno ha scelto Nerano, dove non si è sottratto alla foto ricordo con due vacanziere capresi, come buen retiro Capri e il Grand Hotel Quisisana.