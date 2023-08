Spagna, la principessa Victoria Federica e le vacanze sullo yacht da 5mila euro al giorno: sudditi in rivolta

La famiglia reale spagnola è sempre molto attenta a non trovarsi al centro delle polemiche dei sudditi, ma purtroppo questa volta una delle principessine ha fatto discutere e arrabbiare gli spagnoli. Il motivo? Una giornata passata su uno yatch extra lusso dal costo non molto contenuto di soli 5mila euro al giorno, escludendo le utenze, come ad esempio il cibo, le bevande e, soprattutto, la benzina.

La principessa Victoria Federica di Marichalar e di Borbón è la nipote del Re di Spagna Felipe VI e quinta nella linea di successione al trono.

Si è trovata al centro delle polemiche dopo aver trascorso una giornata con gli amici su uno yatch extra lusso dal costo di oltre 5mila euro al giorno.

Victoria Federica de fiesta en un yate de 5.000€ el día.



Froilán de fiesta en fiesta.



El abuelo, de regatas en Sanxenxo con Bribón y Alibabá.



¿PARA CUANDO UN REFERENDUM EN EL QUE PODAMOS VOTAR SI ECHAMOS A ESTOS PARÁSITOS DE NUESTRO PAÍS?



¡A tomar por culo, saqueadores! 🤬 pic.twitter.com/zYJbzHSsKC — John Keating 🏴‍☠️ (@Mr_JohnKeating) August 3, 2023

Il modello scelto è lo yacht Baia Aqua 54 Surreal ed è, secondo gli esperti, «spettacolare da vedere, ci affascina, una volta saliti a bordo la navigazione è comoda e con viste spettacolari. Si tratta dell'opzione ideale per una serata fuori con le sue luci integrate che creano un'atmosfera festiva di Ibiza ideale per una vacanza con i tuoi amici».

Una bella esperienza che alla principessa non è costato molto, ma ai sudditi che hanno visto le foto, invece sì. Gli spagnoli si sono arrabbiati dopo aver visto il lusso in cui Victoria Federica vive, mentre loro sono «costretti a lavorare giorno e notte per mandare avanti la famiglia».