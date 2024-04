Benzina, aumentano i prezzi: ecco le differenze tra self service e servito, cala il gasolio

Brent in forte rialzo verso gli 88 dollari, ai massimi da fine ottobre; movimenti al rialzo sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi; ancora in aumento la media nazionale dei prezzi praticati alla pompa della benzina, ancora in calo quella del gasolio.

Benzina più cara del gasolio

La benzina è più cara del gasolio di quasi 10 centesimi al litro.

Benzina servito a 2,029 euro/litro (+3, compagnie 2,071, pompe bianche 1,944), diesel servito a 1,938 euro/litro (-2, compagnie 1,980, pompe bianche 1,854). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705), metano servito a 1,337 euro/kg (invariato, compagnie 1,365, pompe bianche 1,314), Gnl 1,151 euro/kg (+2, compagnie 1,152 euro/kg, pompe bianche 1,150 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,971 euro/litro (servito 2,233), gasolio self service 1,895 euro/litro (servito 2,162), Gpl 0,850 euro/litro, metano 1,475 euro/kg, Gnl 1,169 euro/kg.