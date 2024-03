Fanno benzina al distributore ma restano a piedi: «Acqua nel carburante», 30 auto si fermano

Acqua nella benzina per una trentina di automobilisti, che sono rimasti a piedi dopo aver fatto rifornimento. Alcune procedevano a singhiozzo, altre proprio non partivano. Quelle vetture avevano un'unica cosa in comune: l'aver fatto rifornimento al distributore di via San Rocco a Cuggiono, in provincia di Milano verso il confine con il Piemonte.

Oltre una trentina di persone - riferisce Il Giorno - hanno dovuto far ricorso al carro attrezzi, portando la propria auto dal meccanico per la possibile presenza di acqua all'interno del carburante che ha lasciato a piedi diverse persone. Contattato per i vari episodi, il gestore della pompa di benzina si è rivolto alla compagnia petrolifera proprietaria del distributore ed ha chiuso l’impianto. A quanto sembra il problema ha colpito coloro che avevano fatto benzina, mentre il gasolio sembra non aver dato alcuna criticità. «La compagnia ha da subito avviato la procedura di raccolta dei nominativi di coloro che hanno avuto problemi, ci vorrà tempo ma risponderà a chi ha subito danni» ha spiegato sempre a Il Giorno il gestore.