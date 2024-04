Benzina ai massimi da sei mesi: al self è a 1,911 al litro, volano anche i prezzi in autostrada

Salgono (di nuovo) i prezzi dei carburanti, con la benzina che raggiunge al self il massimo dal 19 ottobre, cioè da circa sei mesi. Dopo il rally del petrolio e l'aumento delle quotazioni internazionali anche dei prodotti raffinati, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,911 euro al litro (1,900 il valore precedente), con le compagnie tra 1,906 e 1,928 euro/litro (no logo 1,897). In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 7 aprile, il prezzo medio praticato del diesel self è 1,811 euro al litro (1,803 il dato precedente).

Benzina ai massimi, cosa succede

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,048 euro al litro (rispetto a 2,037), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,990 e 2,131 euro al litro (no logo 1,950).

Benzina, aumentano i prezzi: ecco le differenze tra self service e servito, cala il gasolio

Secondo la rilevazione quotidiana diffusa dal Mimit, ministero delle imprese e del made in Italy, il prezzo della benzina in modalita self in autostrada sale a 1,985 euro al litro e il prezzo medio del gasolio tocca quota 1,906 euro. In seguito all’aumento dei prezzi del petrolio dei giorni scorsi (oggi le quotazioni sono in calo di un punto e mezzo col Brent che e tornato sotto i 90 dollari al barile), i prezzi medi della benzina in modalita self sono saliti a 1,911 euro al litro ai massimi da 6 mesi.

AUTOSTRADA

I prezzi della benzina «tornano a sfondare la soglia psicologica dei 2,5 euro al litro al servito in autostrada». Lo denuncia Assoutenti, che ha monitorato i listini comunicati dai gestori all'apposito osservatorio del Mimit. «Nonostante molti impianti comunichino in forte ritardo i prezzi al ministero, dalle ultime rilevazioni emerge come la benzina viaggi oggi verso i 2,4 euro al litro in modalità servito su diverse tratte autostradali - afferma il presidente Gabriele Melluso - La soglia dei 2,5 euro al litro è stata già superata sulla A1 Milano-Napoli (venerdì 5 aprile) e sulla A21 Torino-Piacenza (sabato 6 aprile), con la benzina venduta in entrambi i casi a 2,539 euro al litro; 2,468 euro/litro sulla A4 Milano-Brescia sabato 6 aprile». «Al di là dei casi limite sulle autostrade, la corsa dei carburanti rischia di avere effetti pesanti sulle tasche degli italiani: oltre all'aumento dei costi di rifornimenti si rischia un effetto domino con rincari a cascata per i prezzi dei prodotti trasportati, a partire dagli alimentari, considerato che in Italia l'88% delle merce viaggia su gomma», conclude Melluso.