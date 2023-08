Michelle Hunziker nonna in formissima: non rinuncia mai al suo allenamento. ​«Oggi è cattivissimo»

Michelle Hunziker, in questi giorni, si trova in Sardegna dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme alla famiglia. Come ha mostrato più volte nelle sue storie Instagram, non rinuncia mai a qualche ora di allenamento, o comunque a muoversi per restare in forma. Anche nell'ultimo video che Michelle ha pubblicato sul proprio profilo, mostra ai suoi follower il duro allenamento odierno.

Passeggiate, karate, palestra o crio terapia. Michelle Hunziker è sempre stata una grande appassionata di sport e per lei ogni scusa è buona per muoversi, anche se, è in vacanza.

Nelle ultime storie che ha pubblicato, si trova in palestra con una personal trainer e si sta allenando utilizzando un attrezzo. L'esercizio, però, come dimostrano le espressioni della conduttrice, non deve essere proprio così semplice: Michelle, infatti, spesso si trova a corrucciare il viso e a stringere i denti dal dolore muscolare.

Poi, la conduttrice aggiunge una didascalia: «Oggi, allenamento cattivissimo».

Michelle Hunziker ha trascorso le sue vacanze estive in varie località italiane, ma da diverse settimane a questa parte, si trova in Sardegna. Comunque sia, la conduttrice è stata in Costiera Amalfitana e nella Riviera Romagnola.