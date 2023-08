Tina Cipollari, amicizia al capolinea con Giorgio Manetti: «Lei ha cambiato atteggiamento..»​

Il botta e risposta tra Tina Cipollari e l’ex cavaliere di Uomini e Donne, Giorgio Manetti ha dei retroscena inediti che solo ora sono stati svelati. Durante il periodo trascorso di Giorgio nel parterre del trono over, infatti, i due avevano stretto una bella amicizia, dichiarandosi spesso stima reciproca. Soprattutto da parte di Tina che così, andava contro la storica nemica Gemma Galgani.

Difatti, lo stretto rapporto tra i due (con tanto di nomignoli come “passerotto” e “passerottino”) aveva fatto esplodere di gelosia Galgani più volte. Un'amicizia continuata anche fuori dagli studi televisivi, dato che la Cipollari era solita fare visita a Giorgio quando andava a trovare a Firenze l’ex compagno, il ristoratore Vincenzo Ferrara. Ma è per questo che, in tanti sono rimasti sorpresi nel leggere le recenti dichiarazioni di Manetti contro Tina.

Nel corso di un’intervista a TAG24, Giorgio ha definito Tina una “bulla” che dovrebbe essere cacciata da Mediaset, considerando le nuove linee guida imposte da Pier Silvio Berlusconi.

Un’uscita inaspettata, alla quale la Cipollari ha voluto subito replicare su Instagram. L’opinionista di Uomini e Donne ha prima assicurato che il suo posto nel programma è più che salvo e, successivamente, ha definito Manetti un irriconoscente. Ma cosa è successo tra di loro? A svelare i motivi è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza.

Giorgio ci sarebbe rimasto molto male per alcuni atteggiamenti di Tina nei suoi confronti. Il ‘gabbiano’ avrebbe confidato a diverse persone di essere stato trascurato da Tina, la quale avrebbe smesso di rispondere ai suoi messaggi. A quanto pare, Manetti era solito scriverle anche per sapere semplicemente come stesse, ma la Cipollari ignorava i suoi messaggi o gli rispondeva dopo giorni. Per questo, l’ex cavaliere si sarebbe molto infastidito nei suoi confronti e avrebbe colto la prima occasione per andarle contro.