Alessia Cammarota, dopo Uomini e donne dolce mamma e moglie: «Non l'avrei mai detto....»

Cambiamenti evidenti per Alessia Cammarota che a distanza di anni dalla partecipazione come corteggiatrice a Uomini e donne è più felice e completa che mai. Oggi Alessia è sposata con Aldo, l'ex tronista che corteggiava anni fa, e hanno 3 figli maschi. Una famiglia serena e completa, che da poco ha coronato nuovamente il sogno di allargare la famiglia con il 3* figlio. Ma molti ricordano una Alessia diversa durante il programma e non mancano i commenti al veleno per ricordarglielo. A condividerli è proprio la neo mamma che nelle sue story Instagram pubblica una foto con due commenti al veleno...

«Sei una persona completamente diversa da quando eri a ued, la psicoterapia fa miracoli» scrive un utente, sottolineando il cambiamento e pungendo Cammarota. «Mai avrei detto che quella ragazza sarebbe diventata moglie e madre di 3 figli, non ce la vedevo proprio....» scrive ancora un altro utente.

Insomma, sembra che Alessia abbia dato uno schiaffo morale a tante persone che ai tempi la criticavano e la consideravano una iena. Nel tempo Alessia si è fatta conoscere e ha mostrato un altro lato di sè, su cui ha sicuramente inciso la nascita dei figli.