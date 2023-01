Belen Rodriguez: «Ecco perché Stefano mi ha lasciata due volte, io sono stata malissimo. Ora è tutto diverso, lui adora Luna Marì»

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, una lunga storia d'amore. Correva l’anno 2012 quando Belén e De Martino si sono conosciuti nel dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi. Un incontro che è stato l’inizio di una storia d’amore passionale e travolgente per entrambi, che li ha visti letteralmente bruciare le tappe, sposandosi nell’anno immediatamente successivo – il 20 settembre del 2013 – dopo la nascita del loro primogenito Santiago, il 9 aprile della stessa annata. Con la stessa rapidità con cui è nato l'amore si è spento tra loro. Nel 2015 il loro "addio" tramite un comunicato ufficiale in cui si parlava di incompatibilità, poi nel 2019 il ritorno. Tutto sembrava andare per il meglio, la famiglia si era riunita ma nel 2020 un altro crac. Belen e Stefano si lasciano sempre per «incompatibilità». Stile di vita e prospettive troppo diverse per camminare insieme. La showgirl vede in Antonino Spinalbese un porto sicuro e con lui fa una figlia, la piccola Luna Marì (nel 2021). Ma l'unione tra l'ex hairstylist dei vip e la conduttrice dura pochissimo e all'inizio del 2022 Belen e Antonino si lasciano, lei viene paparazzata diverse volte con De martino, e quelle foto sanciscono il terzo ritorno di fiamma. Ora Belen e Stefano stanno insieme e sono felici di vivere con la loro famiglia allargata.

È tornata a parlare di tutto questo la showgirl argentina al settimanale F. Tra una domanda e l'altra Belen ha rimarcato che a lasciarla è sempre stata Stefano e che lei ci ha sofferto anche molto. «Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere».

Le problematiche per la danza

Poi dopo che De Martino ha lasciato la danza ha trovato la sua realizzazione. «Ha sempre avuto questo carisma, questa verve pazzesca: se ho scelto lui, quando avrei potuto stare con chiunque, qualcosa avevo visto. Ma la vita con un ballerino non è facile: c’è tanto egocentrismo, poche soddisfazioni personali, guadagni inferiori. All’inizio, quando non aveva i mezzi per realizzare i suoi progetti, sono stata sicuramente il suo muro portante. E comunque l’ho sempre sostenuto tantissimo». Ma perché nonostante questo amore travolgente i due si sono lasciati piu' e piu' volte? «In certi momenti potrebbe essere successo, per esempio quando è nato Santi mi sono fatta aiutare tanto da mia madre. Ma se parliamo di pranzi e cene, a mio marito piace tantissimo stare insieme: Stefano è di Napoli. Per il resto ognuno sta a casa sua, loro sono sempre stati molto rispettosi della mia vita. Non si sono mai intromessi nelle mie scelte sentimentali. Naturalmente, avendo con mia madre un certo dialogo, anche profondo e passionale, ci siamo detti delle cose». Ma come ci ha tenuto a sottolineare la conduttrice de Le iene: «Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai, te lo ritrovi sempre davanti».

L'amore per i figli

E il loro sentimento è sempre stato molto forte, merito anche di Santiago? «Il figlio fa tantissimo ma la scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso. Avere questa bellissima famiglia – Stefano adora Luna Marì – è qualcosa che non mi sarei mai aspettata: quando ho deciso di chiudere con lui e fare un passo definitivo con un altro escludevo che potessimo tornare insieme». Ma all'amore non si comanda. «Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire. Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo. Sembro forte perché in questo mondo devi farti una corazza altrimenti ti mangiano, ma nel mio privato sono molto cucciola, molto generosa. Mi chiedi una cosa e te ne do mille. Però pretendo altrettanto»