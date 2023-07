Aurora Ramazzotti in bikini dopo la gravidanza, pioggia di like (tra polemiche e applausi): «Finalmente una donna senza ventre piatto»

Giorni di relax per Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza, che sono in Liguria (per la prima volta) senza il piccolo Cesare che è con la super nonna Michelle Hunziker. La neomamma ha voluto pubblicare su Instagram una serie di scatti in costume al mare ligure. Nè la didascalia nè le foto sono passate inosservate. «La mia Liguria» scrive Auri e i più credono che dietro a questa frase una frecciatina a Elisabetta Canalis, che ai tempi di Sanremo promuoveva la regione (pur non essendo ligure) con queste parole. Ma al di la dell'ironia quello che ha catturato l'attenzione dei fan è la forma fisica di Auorora a qualche giorno dal parto.

Ecco la parola normale è quella più condivisa sotto gli scatti di Auri quasi a voler far capire che la perfezione fisica oltre a non esistere, ma soprattutto non è tutto.

non mancano certo gli haters che insultano la neomamma e neanche quelli che alludono a un intervento di photoshop, ma roba di poco conto visti i like e i commenti positivi che sono arrivati sotto le foto di Aurora Ramazzotti.