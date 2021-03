Barbara D'Urso entra nello studio deserto di Pomeriggio 5 e spiazza tutti: «Oggi cominciamo in maniera diversa». Oggi, la conduttrice del programma contenitore di Canale 5 ha accolto i telespettatori in maniera diversa. Al posto di jingle, led accesi sui diversi collegamenti in diretta, la trasmissione inizia in uno studio silenzioso, con un primo piano molto stretto di Barbara D'Urso.

La conduttrice spiega: «Oggi 18 marzo, nella prima Giornata nazionale della memoria per le vittime da coronavirus, Mediaset inizia i programmi con un minuto di silenzio e lo facciamo anche noi». Poi, Barbara D'Urso giunge le mani e inizia il mmomento di raccoglimento. Alla fine del minuto, la regia manda in onda lo spot di Mediaset per non dimenticare: «La memoria non si spegne». Un anno fa, le tragiche immagini dei camion militari a Bergamo che hanno commosso il mondo. A dodici mesi di distanza, le vittime in Italia sono 103mila.

Nei giorni scorsi, era stato comunicato che i programmi di Maria De Filippi , Uomini e Donne e Amici - che sono registrati - non sarebbero andati in onda nel giorno della memoria.

