Barbara D'Urso in vacanza con l'amico a sorpresa: «Sere d'estate e cena a lume di candela»

Barbara D'Urso si sta godendo a pieno le vacanze estive in Costiera amalfitana, in attesa di sapere cosa le riserverà il futuro sul fronte lavoratibo. Da settembre non sarà più lei a condurre Pomeriggio 5, bensì Myrta Merlino che è gia all'opera per l'organizzazione del programma. Al momento Barbara D'Urso pensa solo a godersi questi attimi di spesieratezza come si vede anche sul suo profilo Instagram. E proprio l'ultimo post pubblicato da Carmelita sul suo profilo Instagram non è passato inosservato ai suoi fan.

Barbara D'Urso ha pubblicato una foto in Costiera amalfitana e al suo fianco compaiono per lei persone speciali. «Serate d'estate in Costiera amalfitana, dove il mare ed una cena a lume di candele con gli amici si abbracciano». Sono queste le parole che la conduttrice ha scritto a corredo del post social. Nel primo scatto Barbara ha taggato il suo amico Enzo Miccio, mentre nel secondo è possibile notare uno spledido gruppo di amici: Immacolata Battaglia, Eva Grimaldi e Angelica Pizzuti.

Insomma, la conduttrice si sta godendo le bellezze della Costiera in ottima compagnia.