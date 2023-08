Selvaggia Lucarelli e il post ironico su carote e zucchine: «Mi arrendo già ai commenti»

Selvaggia Lucarelli si trova in vacanza a Medellin in Colombia insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli. La giornalista, come è solita fare ogni qualvolta parte per un viaggio, sta documentando tutto nel proprio profilo Instagram e tra foto, reel e storie tiene informati i suoi follower sulle principali attrazioni e curiosità delle città che visita. Nell'ultimo post pubblicato ironizza sulle dimensioni degli ortaggi colombiani.

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato alcune foto sul proprio profilo Instagram in cui scrive: «Vorrei scrivere qualcosa sulle dimensioni di carote e zucchine qui in Colombia ma mi arrendo già ai commenti». Infatti, la giornalista tiene in mano, prima, una carota davvero gigante e, poi, una zucchina di altrettante dimensioni.

Selvaggia nei suoi contenuti social è sempre molto ironica e i suoi follower che la seguono da molto tempo sanno che non teme certo il giudizio altrui su ciò che pubblica. Inoltre, come da lei già anticipato, i commenti sottostanti alle due foto sono davvero esilaranti.

Selvaggia Lucarelli sta trascorrendo le sue vacanze estive insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli e i due, oltre a Medellin, sono stati anche a Lanzarote, l'isola con la quale la giornalista ha un legame molto profondo che spiega in uno dei suoi post social.