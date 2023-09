Cgil e Cisl Scuola: il potenziamento del personale Ata in Campania è un primo passo

Cisl Scuola e Flc Cgil Campania, con i rispettivi segretari generali Rosanna Colonna e Ottavio De Luca, in una nota unitaria esprimono il consenso delle loro federazioni per le risposte ottenute, sia pur parziali rispetto alle esigenze reali, sul versante del potenziamento del personale necessario a garantire il buon funzionamento degli istituti. In particolare, i due leader sindacali si riferiscono al decreto del 13 settembre scorso del direttore generale con cui sono stati attribuiti alle diverse province 479 posti in deroga circa tra collaboratori, assistenti amministrativi e tecnici, cuochi, guardarobiere, addetti alle aziende agrarie ed autisti, che si uniscono ai 1720 precedenti. In dettaglio, 190 sono andati ad Avellino, 119 a Benevento, 332 a Caserta, 1190 a Napoli e 368 a Salerno.

«Grazie - dicono Colonna e De Luca - a un confronto e una interlocuzione costante con l’Ufficio Scolastico regionale, siamo riusciti a ottenere questi posti in più per il personale Ata, che saranno utili per lenire almeno in parte i disagi esistenti. Ora bisogna velocizzare subito l’assegnazione, ed incalzeremo la direzione affinchè proceda senza perdere tempo. Aspettiamo altresì ulteriori interventi anche per le nomine da GPS e per i docenti di sostegno, per i quali l’Ufficio ci ha comunicato di aver aggiunto altre 700 unità per le scuole di ogni ordine e grado ai 10 mila già autorizzati prima dell’estate».

i due segretari generali sottolineano poi che «aldilà delle fughe in avanti e delle manie di protagonismo di altre organizzazioni, riteniamo che bisogna procedere su questa strada nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Auspichiamo che la direzione sia attenta a dare le risposte attese alle nostre richieste, in assenza delle quali siamo pronti a lanciare una massiccia mobilitazione per i bisogni delle singole istituzioni e per contrastare con forza e decisione il precariato in Campania e nel Mezzogiorno».