Napoli, refezione scolastica al via il 20 settembre ma i sindacati chiedono un rinvio

A partire dal 20 settembre prossimo, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia del Comune di Napoli sarà attivo il servizio di refezione. Per le scuole statali, la mensa scolastica sarà attiva non appena il personale sarà al completo.

L'obiettivo, spiega il Comune in una nota, è quello di fornire pasti equilibrati e nutrienti per i nostri studenti, promuovendo uno stile di vita sano e sostenendo le famiglie della nostra città. Il servizio di refezione scolastica offrirà una varietà di menu, tenendo in considerazione le preferenze alimentari e le esigenze dietetiche degli studenti. Ogni pasto sarà preparato con ingredienti freschi e di alta qualità, garantendo la massima sicurezza alimentare.



«L'attivazione del servizio di refezione sin dai primi giorni di scuola è il risultato di un lavoro sinergico svolto dall'amministrazione comunale e dalle Municipalità che si fonda sull'attenzione continua all'educazione e al benessere dei nostri giovani cittadini – dichiara l'assessora all'istruzione e alle famiglie Maura Striano - Riconosciamo l'importanza di fornire pasti di alta qualità nelle scuole, contribuendo così alla formazione di abitudini alimentari sane fin dalla giovane età».



«La nostra amministrazione comunale è impegnata a sostenere le famiglie della nostra città – afferma il sindaco Gaetano Manfredi - e crediamo che sia importante garantire il diritto allo studio a tutti sin dalla prima infanzia.

L'attivazione del servizio di refezione a partire dai primi giorni dell'anno scolastico è il primo passo verso l'implementazione dei nostri servizi educativi».

Tuttavia i sindacati chiedono un rinvio dell'avvio. «A pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico ed educativo, quanto si registra e ci viene segnalato nei Nidi e nelle Scuole dell’Infanzia comunali preoccupa non poco» scrivono in una nota congiunta Luciano Nazzaro e Danilo Criscuolo di Fp Cgil, Agostino Anselmi e Giuseppe Ratti di Cisl Fp, Annibale De Bisogno e Ida Grassia di Uil Fpl.

«Come già ampiamente rappresentato all’assessore all’Istruzione e alla Famiglia Maura Striano, in più sedute della Commissione Consiliare, riteniamo necessario e urgente verificare la tenuta dei Servizi educativi all’infanzia 0-6 anni alla cittadinanza. Riteniamo indispensabile sciogliere quei nodi cruciali individuati, molti dei quali ancora irrisolti, che rischiano di compromettere l’offerta educativa in molti territori della nostra città».

«Risulta vitale avere un quadro analitico “attuale” che possa restituire le reali situazioni delle scuole e dei nidi in termini di fabbisogno del personale educativo, della recettività dei plessi, delle condizioni edilizie, logistiche e organizzative per scongiurare disservizi alle famiglie. Un’analisi essenziale specialmente rispetto alle recenti dichiarazioni/impegni, da parte dell’Assessore, per l’attivazione del servizio di Refezione, il giorno 20 settembre, che potrebbero risultare del tutto inappropriate alla luce di organici non ancora sufficienti a garantire attività di mensa in sicurezza e, soprattutto, non rispettosi dei tempi e delle attività educative d’inserimento, necessari a bambini e bambine così piccoli».