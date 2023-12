Via libera da parte della giunta comunale retta dal primo cittadino Raffaele Di Lonardo ai progetti di fattibilità tecnica ed economica di due importanti interventi di riqualificazione per il miglioramento del decoro del centro urbano, che nel 2024 vivrà la rievocazione dei «Riti settennali». Un momento di grandissimo trasporto religioso ma, forse, anche il momento pubblico e civile più importante per la comunità telesina. Nello specifico, la giunta, ha approvato i progetti riguardanti le aree comunali di viale degli Eroi e piazza Municipio.

Progetti che sommati ai diversi interventi in corso nel centro storico tra i più affascinanti del Sannio danno il senso del grande lavoro che si sta compiendo per ridare decoro a tutta l'area urbana del borgo medievale e non solo. La progettazione dei due interventi è stata finanziata dal «Fondo per la progettazione territoriale», istituito nel 2021 con apposito decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di rilanciare e accelerare la progettazione nei piccoli Comuni e in particolare nelle aree interne. Gli enti in questo senso potevano utilizzare i fondi per promuovere bandi rivolti a professionisti per presentare progetti in ambito sia urbanistico che di innovazione sociale.

Guardia non si è fatta scappare l'opportunità ottenendo oltre 40mila euro. Per quanto riguarda piazza Municipio si procederà alla completa riqualificazione dell'area per un importo previsto di 1.289.000 euro. Nel secondo progetto, quello di viale degli Eroi (importo 849mila euro) oltre ad intervenire sulle aree comunali si costruirà anche ad un'area per il benessere animale. Altro aspetto importante è quello riguardante il recupero della Fontana Canale per l'uso antincendio e irriguo nell'ottica della transizione energetica. Ora questi progetti, dopo l'ok a livello di giunta, possono essere candidati per le varie fonti di finanziamento: Pnrr, Fondi strutturali programmazione 2021-2027 e Fondo per lo sviluppo e la coesione. «È scontato dire che il Comune - ha dichiarato Di Lonardo farà il possibile per sostenere questo grande evento così come terremo a presentare il paese nelle condizioni migliori sia nell'arredo che nei servizi. Siamo al lavoro anche per risolvere la problematica riguardante la "strettoia Portella" (dove nel dicembre 2022 crollò un'abitazione privata, ndr), abbiamo proposto delle idee per evitare ulteriori danni alle strutture e c'è tutto lo sforzo amministrativo per metterla in sicurezza e poi eliminare l'impalcatura che oggi la cinge. In merito a piazza Municipio l'idea è renderla un posto nobile e dare a Guardia un luogo di aggregazione».

«Sicuramente la questione "Riti settennali" è all'ordine del giorno ha aggiunto Carlo Falato, vicesindaco tutto in questo momento è svolto in funzione dei Riti. Abbiamo già avviato le interlocuzioni con il presidente della Regione per far si che questo evento sia l'occasione giusta per rilanciare non solo Guardia ma l'intero territorio e in questi termini dobbiamo fare una grande azione di coinvolgimento. Stiamo inoltre monitorando attraverso i comitati i percorsi nel centro storico affinché sia garantita percorribilità e sicurezza anche perché l'area presenta criticità e diversi problemi. Nell'ultimo bilancio approvato abbiamo cercato poi di mettere da parte dei fondi comunali per sistemare piazza Condotto e piazza Canalicchio oltre che stabilire un intervento sulla salita Santuario. Altri interventi poi riguarderanno la viabilità provinciale, la segnaletica e la cartellonistica».