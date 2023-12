Italia-Francia under 19, vigilia napoletana per azzurri e blues

Vigilia napoletana. Ultimate le rifiniture, completati gli allenamenti, affinate le strategie. Il Gls Villaggio del Rugby è pronto ad ospitare domani pomeriggio (ore 15) la sfida ovale tra l’Italia e la Francia under 19. Il big match è il primo evento del lungo percorso verso Napoli capitale europea dello sport 2026.

«Siamo contenti di essere qui a Napoli, ringraziamo la Città e l’Amatori Napoli per l’ospitalità», dichiara soddisfatto Alessandro Castagna. «Ci aspettiamo che i nostri ragazzi mettano in campo tanto entusiasmo e sicuramente sarà una partita molto dura», riferisce il responsabile tecnico della Selezione under 19. «La Francia è una squadra altamente competitiva. Cercheremo di dispiegare tutta la nostra passione con il sostegno della Città di Napoli», afferma Castagna.

Non è mancato un giro in centro tra pizze fritte e magliette del Napoli. Sullo sfondo ancora i cartonati del terzo scudetto di capitan Giovanni Di Lorenzo e compagni. «Siamo stati accolti benissimo ed è un piacere stare in questo periodo di feste».

Una bella settimana all’ombra del Vesuvio. Sulla stessa lunghezza d’onda Massimo Brunello. «Ospitalità eccezionale. Siamo stati veramente bene in una struttura congeniale per allenarci, beneficiando anche del bel tempo», argomenta l’head coach della Nazionale under 20. «Gls Villaggio del Rugby un posto ideale e il clima dà una mano».

Transalpini. «Italia-Francia è un evento molto interessante e ci entusiasma il confronto con la Nazionale italiana. Sarà interessante valutare lo stato di forma dei nostri ragazzi», osserva Philippe Boher. Atmosfera. «Una accoglienza perfetta con gente calorosa. Ci siamo allenati in una struttura di qualità con vista su Capri e sul Vesuvio con un clima adeguato», asserisce il capo allenatore della Francia. «Sappiamo che l’Italia è una squadra molto forte in mischia», conclude Boher. Tutto pronto a Bagnoli, dove si attende soltanto il fischio d’inizio. Ingresso gratuito nell’ex Base Nato.

Conviene soltanto anticiparsi.