QuantWare Napoli senza scuse, colpita e affondata a Palmi

E’ una QuantWare Napoli che esce nettamente sconfitta dalla trasferta calabrese 0-3 (19-25;19-25;21-25) , contro una Omifer Palmi che da qualche giornata ha trovato la quadra e sta inanellando una serie di risultati positivi. Quando lo straniero Strabawa è in forma sono dolori per tutte le avversarie e ieri è apparso in grande condizione, con tutta la squadra comunque che ha girato al massimo non concedendo nulla o quasi alla squadra partenopea. Un campionato difficile ed avvincente la serie A3 girone Blu, dove un dettaglio determina da che lato far pendere la bilancia



Coach Calabrese analizza nel dopogara: «Bisogna essere onesti, abbiamo tenuto fino a metà del primo set, poi Palmi e’ stata superiore in tutti i fondamentali. Sapevamo della difficoltà della gara, speravo in una prestazione migliore di squadra, purtroppo non è accaduto Ora non abbiamo tempo per recriminare, torniamo subito in palestra con umiltà assoluta e prepariamo la gara proibitiva contro Lecce. Serve la gara perfetta giocata da giocatori concentrati su ogni singolo pallone , i ragazzi hanno queste qualità lo hanno dimostrato . Sapevamo fosse un campionato difficilissimo e non dobbiamo avvilirci dopo prestazioni poco esaltanti . Importante è essere consapevoli che in casa bisogna giocare alla morte contro chiunque e lì che ci giochiamo il nostro campionato . Sono sicuro che la squadra tornerà ad essere quella operaia e affamata di sempre , ci serve solo un po’ di serenità e tanto sudore . Dal canto mio, mi impegnerò con tutte le mie forze e capacità per tirare fuori la squadra da questo momento assumendomi le responsabilità per tutto come sempre».



Si torna in campo domenica questa volta tra le mura amiche in un difficile scontro contro Lecce, squadra molto competitiva. Appuntamento domenica ore 18 con diretta sul canale You tube della lega