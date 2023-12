Shedirpharma Sorrento-Mya Marcianise 3-0: la convincente vittoria dei sorrentini

Dopo la bella ma infruttifera prestazione contro la capolista Macerata la Shedirpharma Sorrento torna subito a muovere la propria classifica rifilando un netto 3-0 (25-14, 25-19, 25-18) alla Tim Montaggi Marcianise, tornando nuovamente ad insediarsi in zona playoff di serie A3 di volley maschile.

La squadra casertana è scesa a Sorrento con il nuovo rinforzo lo schiacciatore sloveno Segej Drobnic ingaggiato in sostituzione dell’argentino Gallo per il resto le due formazioni si schierano con i sestetti abituali. Il primo set si mantiene in equilibrio quasi perfetto fino al 8-9 per Marcianise: Da qui in avanti i giocatori casertani incappano in una serie di errori a ripetizione consentendo alla Shedirpharma Sorrento di prendere il largo senza colpo ferire chiudere il parziale sul 25-14.

Ad inizio secondo set la Shedirpharma Sorrento guadagna subito un buon vantaggio portandosi a +5 sul 9-4.

Marcianise torna ad esprimersi ad un discreto livello ma, nonostante ciò, non riesce a recuperare nemmeno un punto ai sorrentini che anzi nel finale di set allungano ulteriormente per poi chiudere il parziale sul 25-19.

La parte iniziale del terzo set vede nuovamente le due squadre lottare punto a punto. Il livello dell’incontro sale notevolmente. A rompere l’equilibrio in favore della Shedirpharma Sorrento è capitan con tre attacchi consecutivi da posto tre, ben coadiuvato dall’ungherese Szabo che mette a segno due muri consecutivi consentendo alla Shedirpharma di portarsi a +3 (13-10). Il tecnico del Marcianise, Vincenzo Nacci, nel tentativo di recuperare lo svantaggio si gioca le ultime carte a disposizione mandando in campo opposto e palleggiatore di riserva invertendo la diagonale principale ma il ritorno in prima linea di Pilotto e Szabo consente alla Shedirpharma Sorrento di allungare ulteriormente nel punteggio e chiudere la pratica sul 25-18 con l’ennesimo attacco vincente del capitano in serata di grazia.

Domenica prossima la Shedirpharma Sorrento sarà impegnata in trasferta (ore 16) al PalaCesari di Cutrofiano contro i padroni di casa della Leo Shoes Casarano (Diretta YouTube sul canale della Legavolley). Shedirpharma Sorrento - Tim Montaggi Marcianise 3-0 (25-14, 25-19, 25-18)

Shedirpharma Sorrento: Bellucci 5, Gozzo 6, Pilotto 10, Szabo 14, Disabato 4, Garofolo 5, Denza (L), Prosperi Turri (L), Carcagnì 0. N.E. Pontecorvo, Gargiulo, Piedepalumbo, Grimaldi, Imperatore. All. Racaniello.

Tim Montaggi Marcianise: Alfieri 1, Drobnic 12, Vetrano 2, Compagnoni 4, Pascucci 8, Ballan 3, Foraboschi (L), Faenza 0, Cai 2, Cereda (L), Leone 0. N.E. Dalmonte, Di Filippo, Bizzarro. All. Nacci.

ARBITRI: Colucci, Stancati. NOTE - durata set: 21', 25', 26'; tot: 72'.