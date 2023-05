Lazio-Napoli, si decide un pezzo di promozione a Formello

Incroci multipli. In tre discipline diverse, pallanuoto, calcio femminile e rugby, si rinnova in questo fine settimana il duello sportivo tra Lazio e Napoli. La Canottieri alla Scandone, le ragazze di Biagio Seno a Formello (domani ore 15), Paolo Gisonni e soci al Villaggio Gls a Bagnoli contro l’Amatori (domani ore 15.30).

E’ l’ora della verità per capitan Paola Di Marino e compagne, seconde in classifica, staccate di due punti dalla capolista (66). «Partita importante ma non determinante», dichiara alla vigilia del big match Federica Veritti. Posta in palio pesante nella 27esima giornata di serie B, la quartultima di campionato.

Confronto tra le prime due della classe. «Siamo sempre state in scia, seconde o terze, e una vittoria potrebbe farci superare la Lazio», dice la calciatrice nata a San Daniele del Friuli, la città nota in tutto il mondo per la produzione dell’omonimo prosciutto crudo Dop.

Tante ex di turno: Chiara Groff, Martina Toniolo, Sofia Colombo, Sofieke Jansen, Fabiana Vecchione. «Veniamo da sette vittorie consecutive, che ci hanno dato la giusta spensieratezza ed una buona dose di autostima», spiega il difensore classe 1999. «Affrontiamo la capolista con responsabilità, consapevoli della nostra forza e del nostro percorso», ammette il numero 17.

«La Lazio ha un grande attacco e una grande difesa. Mancherà la greca Deppy (Chatzinikolaou) tra le fila biancocelesti, che hanno molte risorse», avverte Veritti. «Ci siamo preparate al meglio per affrontare questa partita», conclude fiduciosa.