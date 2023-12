La QuantWare Napoli al Palasiani, domenica c'è Lecce

La QuantWare Napoli scenderà in campo domani (ore 18) davanti al proprio pubblico al Palasiani. In casa il sestetto di Calabrese non fa sconti: solo San Giustino quest’anno ha portato via l’intera posta, ma non senza fatica. A Napoli arriva l’Aurispa Lecce, reduce dalla brutta sconfitta casalinga nel derby salentino con il Casarano

Si riparte dalle ultime parole di Coach Calabrese del dopo gara adi Palmi:«Mi impegnerò con tutte le mie forze e capacità per tirare fuori la squadra da questo momento assumendomi le responsabilità per tutto come sempre»



La squadra ha voglia di riscatto e sul taraflex casalingo avrà un volto diverso rispetto alla compagine un po’ rassegnata che è uscita sconfitta nel’ultimo turno contro il Palmi. «La società è vicino alla squadra - le parole del direttore sportivo Corrado Comite - faremo tutto il possibile per metterli nelle migliori condizioni per lavorare al meglio, da tutti ci aspettiamo il 110% , perché in un campionato dal livello altissimo è necessario dare oltre il massimo per raggiungere gli obiettivi stagionali».



Il campionato è effettivamente di alto livello ed esclusa Macerata, che è scappata avanti tra la seconda e l’ultima ci sono appena 13 punti, la classifica del girone Blu serie A3 Credem recita: Banca Macerata 26, Erm Group San Giustino 19, Smartsystem Fano 19, Rinascita Lagonegro 18, Avimecc Modica 14, Shedirpharma Sorrento 14, OmiFer Palmi 13, Aurispa DelCar Lecce 12, Leo Shoes Casarano 12, QuantWare Napoli 11, Just British Bari 9, Tim Montaggi Marcianise 7, Plus Volleyball Sabaudia 6.