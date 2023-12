Tim Montaggi Marcianise-QuantWare Napoli 2-3: sorriso ritrovato

La QuantWare Napoli si aggiudica il derby campano contro la Tim Montaggi Marcianise e vince la prima partita in trasferta della stagione tornando alla vittoria dopo giorni di tensione seguiti alla sconfitta casalinga nell’altro derby campano contro la Shedirpharma Sorrento. Vittoria al tie break 3-2 ( 25-20; 20-25; 23-25; 25-20; 15-10), partita non bella ma combattuta come da tradizione nei derby soprattutto quando in palio ci sono punti salvezza.



La squadra di mister Calabrese parte subito forte, concentrata in tutti i fondamentali, prende subito margine e abbastanza agevolmente si aggiudica il primo set. Nel secondo la reazione della squadra di casa, che cresce al servizio e mette alle corde i partenopei, facendo proprio il parziale. Nel terzo set, è un punto a punto fino al 19 pari, quando un break in battuta di Starace porta Napoli sul 22-19, ma la squadra di mister Nacci risale la china con il servizio che mette in difficoltà lo sviluppo di gioco dei ragazzi orchestrati da Leone, il terzo set se lo aggiudica Marcianise ai vantaggi.



Sembra, come in tante gare accade, che perso un set in pratica già vinto, che la partita possa pendere dal lato di Marcianise, invece no, non in questo derby dai mille volti, la QuantWare Napoli risorge e riprende a giocare e mette sotto i suoi avversari prima nel quarto e poi nel tie break, a dimostrazione che in questo girone Blu della serie A3 Credem a fare la differenza sono le motivazioni. Con questa vittoria Napoli si porta a 16 punti e si regala un week end di fine anno di serenità in vista del prossimo turno che la vedrà opposta a Fano, seconda in classifica.



«Una vittoria importante, che ripaga i sacrifici che questo gruppo, lo staff e la società fanno durante la settimana - le parole di mister Calabrese - Torno a ripetermi, il livello del girone Blu di serie A3 è alto e ogni vittoria è il frutto di un gran lavoro, anche oggi abbiamo affrontato una squadra, che pur penultima in classifica, ha una fase battuta/break point importante, che ci ha messo in difficoltà, siamo riusciti anche noi a fare bene nella fase muro difesa e alla fine abbiamo portato a casa il risultato. La vittoria ridona serenità a tutto l’ambiente, anche ai nostri supporter cui rinnovo gli auguri di buon anno».