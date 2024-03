Olympic Roma-Canottieri Napoli 6-9 con il poker di Confuorto

Sei al termine. Con tre lunghezze di vantaggio sul Crotone. Blitz dei ragazzi del Molosiglio, che non si lasciano distrarre dalla vittoria dei calabresi sull’Anzio (13-7), ma navigano dritti alla destinazione finale. Olympic Roma-Canottieri Napoli 6-9 (parziali di 1-2, 1-3, 1-1, 3-3) è un altro capolavoro tattico dei pallanuotisti di Enzo Massa, che superano una compagine attrezzata come quella del plurititolato napoletano Mario Fiorillo.

Pesano il poker di Gianluca Confuorto e la doppietta conclusiva di capitan Biagio Borrelli nell’ultimo periodo. «Sapevamo dell’importanza di questa gara per la classifica», ammette il numero 5 giallorosso. «Il campionato è ancora lungo, ma abbiamo passato un esame impegnativo, superato a pieni voti», riferisce soddisfatto il bomber classe 1998. «Ora giocheremo cinque delle sei partite in casa: a Fuorigrotta contro la Lazio, il derby con l’Aktis Acquachiara, poi Delta, Anzio e Latina, con la penultima giornata della regular season in trasferta contro la Vela Nuoto Ancona», tiene a precisare Confuorto. Calendario, dunque, favorevole per i canottierini.

Analisi. «Siamo partiti forte e concentrati», ricorda il prolifico player. «Siamo stati sempre avanti fino alla fine del match». Salda conduzione della 16esima giornata. «Siamo amanti del brivido. Ci piace far recuperare gli avversari e abbiamo consentito ai capitolini di portarsi sul -1», osserva Confuorto. «In vista dei playoff bisogna cambiare atteggiamento con una migliore gestione nei minuti finali», avverte.

Dati. «Bene le inferiorità, da migliorare, invece, l’uomo in più», asserisce il goleador napoletano. «Era fondamentale vincere, perchè manteniamo tre lunghezze sulla diretta inseguitrice, ovvero la Rari Nantes Auditore Crotone». Morale alto per i giallorossi, pronti al rush finale. «Obiettivo inanellare un filotto di vittorie e stare tranquilli», conclude fiducioso Confuorto (nella foto di Gianluca Madonna).