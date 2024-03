Ischia Marine Club-Latina 8-6 con il tris di Gargiulo

Turno favorevole. Anche gli altrui risultati servono a delineare la classifica del Girone Sud. Alla Simone Vitale la BricoBros Arechi batte la Vela Nuoto Ancona (10-8) e la Canottieri Napoli supera in trasferta l’Olympic Roma (6-9). E alla Scandone capitan Giacomo Saviano e compagni compiono il proprio dovere. Tanto che Ischia Marine Club-Latina termina 8-6 (parziali di 2-1, 3-1, 2-2, 1-2) con la tripletta di Michele Gargiulo e la doppietta di Marco Napolitano.

Analisi. «E’ stata una buona partita per due tempi, poi solito blackout nel quarto periodo», dichiara il tecnico gialloblu Gennaro Mattiello. «Abbiamo sprecato l’uomo in più, quando eravamo sul 7-4 nella terza frazione. Siamo stati bravi a chiudere la gara in superiorità numerica dopo il timeout e abbiamo messo la palla dentro per il definitivo 8-6», riferisce soddisfatto l’allenatore di Fuorigrotta. «Con questa vittoria siamo più tranquilli e possiamo affrontare le prossime gare con maggiore spensieratezza», auspica fiducioso il classe 1990. «La salvezza è quasi acquisita. Pensiamo a fare più punti partita dopo partita», chiosa Mattiello.

Eroe di giornata il numero 10. «Sapevamo quanto fosse importante questa partita, soprattutto dopo la prestazione non ottima di sabato scorso a Firenze», ricorda l’artefice del tris. «Coach Mattiello durante la settimana ha lavorato, oltre che sul lato tecnico, in particolare su quello mentale, perché sa e sappiamo che non possiamo permetterci passaggi a vuoto se vogliamo giocarci le nostre carte in questo finale di stagione», argomenta il pallanuotista classe 2003. «Complimenti alla squadra poichè, anche quando il Latina ha iniziato a giocare un po’ più duro per cercare di riprendere la partita, non si è scomposta, capitalizzando l’ultima superiorità numerica che ci ha portato sul +2 a 30’’ dalla fine», asserisce Gargiulo, atleta federiciano 2003. «Sicuramente il programma studente-atleta aiuta a coniugare la vita sportiva con quella universitaria ed è una grossa opportunità per tutti gli atleti di interesse nazionale, che hanno deciso di intraprendere un percorso di studi con la Federico II», conclude Gargiulo, al secondo anno di Medicina.