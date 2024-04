Posillipo-Salerno 13-10 alle Final Eight Coppa Italia

Riscatto clorato. Sabato Santo alla Simone Vitale i padroni di casa riportarono un meritato successo con la sestina del mancino Valentino Gallo, campione del mondo a Shanghai (2011), argento alle Olimpiadi di Londra (2012) e bronzo a quelle di Rio (2016), nonché vincitore dell’Euro Cup alla Scandone (2015) con la calottina del Posillipo, di cui è stato capitano per tantissimi anni. Due settimane dopo si è consumata la rivincita dei rossoverdi alla Marco Paganuzzi di Genova per la Final Eight di Coppa Italia.

Derby campano in Liguria. Posillipo-Check up Rari Nantes Salerno è finita 13-10 (parziali di 4-3, 4-3, 3-1, 2-3) con le triplette di Giuliano Mattiello e Daniel Gallozzi e il poker del croato Antun Goreta. I ragazzi di Pino Porzio hanno chiuso i primi due periodi con lo stesso punteggio, poi hanno controllato gli avversari nella terza frazione. Da segnalare anche le doppiette dei due mancini, il serbo Filip Radojevic e l’attaccante pugliese Nicola Cuccovillo: entrambi hanno trasformato un rigore a testa. I pallanuotisti di Christian Presciutti hanno cercato di ridurre le distanze e restare sempre in partita.

«La vittoria è importante, ma ancor di più il modo in cui l’abbiamo raggiunta», spiega soddisfatto l’allenatore napoletano. «Abbiamo imposto il ritmo alla gara, sempre sopra nel punteggio che abbiamo gestito con personalità. Difesa ed uomo in più (6/12) le armi della vittoria», prosegue nella sua analisi Porzio. «Un segnale molto importante come squadra è che abbiamo portato in gol 9 attaccanti su 12: questo è indice di un gioco fluido, dove tutti sono in grado di colpire», tiene a precisare con orgoglio. «Domani giocheremo la finale per il quinto posto (ore 11.45) contro i biancorossi dell'Iren Genova Quinto, quindi a ridosso delle grandi, che può essere il giusto premio per questi ragazzi che stanno lavorando con impegno e dedizione», conclude Porzio.

«Siamo stati meno ordinati rispetto del solito e abbiamo regalato qualche gol di troppo, ma ho comunque visto cose positive», asserisce convinto il coach rarinantino. «Ora recuperiamo le energie e pensiamo alla partita di domani contro la Pallanuoto Trieste (ore 9.45)», chiosa Presciutti (nelle foto di Paolo Zeggio).