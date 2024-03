Sangiuliano rende omaggio alle Fosse Ardeatine: «Lanciamo un monito alle giovani generazioni»

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2024

«La presenza di due ministri della Repubblica italiana e del ministro della cultura tedesca vuole rappresentare una forte e decisa sottolineatura, affinché eccidi tragici come quello nazifascista delle Fosse Ardeatine non abbiano più a ripetersi. Essere qui significa soprattutto lanciare un monito rivolto alle giovani generazioni, affinché la violenza sia bandita dal consenso internazionale, affinché la Concordia possa essere come lo status di dirimente delle relazioni internazionali e non certo la violenza e la guerra. È un dovere ricordare l'eccidio nazifascista delle Fosse Ardeatine ed è un dovere fare quello che ci ha insegnato una grande scrittrice Anna Arendt: non banalizzare il male», lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano dopo aver reso omaggio alle Fosse Ardeatine per commemorare l'ottantesimo anniversario della strage.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev