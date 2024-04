Milano, torture nel carcere minorile: arrestati 13 agenti

(LaPresse) Tredici agenti della polizia penitenziaria del carcere minorile Beccaria di Milano, dodici dei quali tuttora in servizio, sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti, concorso in tortura e una tentata violenza sessuale nei confronti di un detenuto. Per altri otto dipendenti del corpo di polizia è stata disposta la sospensione dall'esercizio di pubblici uffici. Le violenze sono state riscontrate a partire almeno dal 2022 ad oggi e reiterate nel tempo. «Una volta accertate le responsabilità chi ha sbagliato paghi», afferma il sindacato di polizia penitenziaria.