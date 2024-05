De Luca: Io la maglietta di Fratelli d'Italia non me la metto neanche se mi sparano in testa

EMBED

(Agenzia Vista) Napoli, 30 aprile 2024 «Quando c'era il Governo Berlusconi non c'era questo clima. Qui siamo di fronte alla prepotenza e all'arroganza del potere di chi pensa di aver conquistato il bottino. Io la maglietta di Fratelli d'Italia non me la metto», le parole di De Luca a un evento del PSI per le europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev