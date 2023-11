Torna Riti di fuoco, il festival nel centro storico di Lioni

«Non una sagra, non un fiera, ma un festival dove arte, cultura, paesaggio, enogastronomia di qualità, si fondono per dare vita a quattro giorni in grado di rendere protagonista la nostra comunità, la nostra terra, le nostre aree interne»: testo e musica di Antonio Capasso della Pro Loco di Lioni che ha voluto così cesellare il significato di Riti di Fuoco.

La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, è in programma dal 7 al 10 dicembre nel centro storico di Lioni. Quattro giorni per rivivere e riscoprire le tradizioni irpine e non solo in un’atmosfera intima e di condivisione i falò artistici, gli spettacoli itineranti di strada, i concerti, gli spettacoli teatrali, le maschere e l’enogastronomia il tutto distribuito in un cartellone che è stato presentato ieri presso il Circolo della Stampa di Avellino. Tra gli ospiti la cantante Ginevra Di Marco (in concerto il 9 dicembre ed ospite il 10 per la degustazione dei vini) e lo scrittore Franco Arminio (evento conclusivo del 10 dicembre).