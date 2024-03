Verissimo, Ivano dei Cugini di Campagna: «Ho avuto un ictus, un angelo mi ha salvato»

A Verissimo condotto da Silvia Toffanin puntata ricca di emozioni. Ospite nello studio Mediaset, il gruppo musicale I Cugini di Campagna. Ivano e Silvano Michetti, Nicolino Luciani e Tiziano Leonardi dopo oltre 50 anni di attività hanno scelto di raccontare il loro successo e la loro vita a Silvia Toffanin. E l'hanno fatto senza rinunciare a lustrini, paillettes e pantaloni a zampa, gli ingredienti irrinunciabili di ogni loro performance.

Ivano Michetti e l'ictus

Momento di commozione per Ivano Michetti de I Cugini di Campagna che ha raccontato il suo problema di salute. «Rivedere questi 50 anni mi commuove - ha sottolineato Ivano del gruppo I Cugini di Campagna a Silvia Toffanin -.

Sono stato colpito da un ictus. Non è stata una cosa bella. Ricordo che mi sono alzato dal letto alle 4 del mattino per andare in bagno e sono caduto. Un angelo mi ha salvato. Chi? Mia moglie. Lei ha recepito il problema ed io ho blaterato qualcosa. Mia moglie è riuscita a capire in tempo il mio allarme e mi ha salvato la vita».

Il tempestivo intervento dei medici che gli hanno applicato un peacemaker è stato per Ivano Michetti provvidenziale che dopo la riabilitazione fisioterapica è di nuovo in salute ed è tornato a cantare sul palco insieme agli altri Cugini di Campagna.

«Bisogna credere nei miracoli, esistono», ha concluso Ivano.