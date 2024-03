Moto rubata a Milano, Rose Villain chiede aiuto sui social e un follower la ritrova: ecco come lo ha ricompensato

Brutta disavventura ieri sera per Rose Villain. La cantante, rivelazione di Sanremo 2024 con "Click boom!", ha rivelato sui social di aver subito il furto della sua moto in centro a Milano. Il ciclomotore è stato rubato in via Torricelli, zona Navigli. «Se qualcuno la vede in giro, mi fa sapere?», ha scritto Rose Villain nelle Instagram stories, aggiungendo: «È una custom, quindi non ce ne sono tante così».

Rose Villain e la moto rubata a Milano

La cantante, contestualmente, ha pubblicato una foto della sua moto Bmw personalizzata di colore bianco, in modo tale da permettere ai suoi follower di riconoscerla.

La ricompensa

Tempo una notte e, grazie al tam tam social, la motocicletta è stata ritrovata.

Ad annunciarlo sempre Rose Villain via Instagram: «Neanche 12 ore, mi avete ritrovato la moto - dice sorridente in un video -. Grazie, grazie, grazie per i messaggi, la ricerca, per avere inoltrato la foto ai vostri amici».

Poi si rivolge a colui che ha fisicamentre ritrovato la moto, promettendogli un regalo molto speciale: «Ivan tu sei stato un drago, avrai i biglietti per tutti i miei live a vita, oltre che tutto il mio amore, grazie ancora».