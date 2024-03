Microplastiche, provati per la prima volta i danni causati alle arterie: raddoppia il rischio di infarto e ictus. «Scoperta rivoluzionaria»

Frammenti di materie plastiche nelle placche rallentano il passaggio del sangue nelle arterie e raddoppiano il rischio di infarto. Per la prima volta il danno causato dalle micro e nanoplastiche sulla salute umana è stato provato scientificamente e ciò grazie ad uno studio italiano che ha individuato la presenza delle plastiche nella placche aterosclerotiche delle arterie. Gravissimi gli effetti: la percentuale di rischio di infarto e ictus è risultata più che raddoppiata. Lo studio, ideato e coordinato dall'Università della Campania 'Luigi Vanvitelli' in collaborazione con vari enti, è pubblicato su The New England Journal of Medicine che, in un editoriale, definisce la scoperta «rivoluzionaria». Rivoluzionario anche perché una notevole parte di ciò che mangiamo e beviamo è contenuto nella plastica.

Allo studio hanno collaborato la Harvard Medical School di Boston, l'IRCSS Multimedica di Milano, le università di Ancona, della Sapienza di Roma e di Salerno e l'IRCSS INRCA di Ancona.

L'analisi «ha dimostrato la presenza di particelle di PE polietilene a livelli misurabili nel 58.4% dei pazienti e di particelle di PVC nel 12.5%», dichiara Giuseppe Paolisso, coordinatore dello studio e ordinario di Medicina Interna alla Vanvitelli. Questi sono due dei composti plastici di maggior consumo nel mondo, utilizzati per realizzare prodotti che vanno dai contenitori ai rivestimenti, dalle pellicole a materiali per l'edilizia. Inoltre, l'effetto «pro-infiammatorio potrebbe essere uno dei motivi per cui le micro e nanoplastiche comportano una maggiore instabilità delle placche e quindi un maggior rischio che si rompano provocando così infarti o ictus», piega Raffaele Marfella, ideatore dello studio e ordinario di Medicina Interna alla Vanvitelli. Lo studio è accompagnato da un editoriale della rivista che definisce la ricerca «una scoperta rivoluzionaria che solleva una serie di domande urgenti: l'esposizione a microplastiche può essere considerato un nuovo fattore di rischio cardiovascolare? Come possiamo ridurre l'esposizione?», scrive l'epidemiologo Philip J. Landrigan, direttore del Global Public Health Program del Boston College, che firma l'editoriale.

«Il primo passo è riconoscere che il basso costo della plastica - è la sua analisi - è ingannevole e che, di fatto, nasconde grandi danni, come il contributo della plastica agli esiti associati alla placca aterosclerotica. Dobbiamo incoraggiare i nostri pazienti a ridurre l'uso della plastica e sostenere il Trattato Globale sulla Plastica delle Nazioni Unite per rendere obbligatorio un tetto globale alla produzione». Stando all'ultimo rapporto Future Brief della Commissione Europea, in media un adulto inala o ingerisce dalle 39.000 alle 52.000 particelle plastiche l'anno, pari a 5 grammi di plastica alla settimana, l'equivalente di una carta di credito. Proprio l'aumento esponenziale della produzione è «la causa principale del peggioramento dei danni da plastica - si legge nell'editoriale -. Nel mondo, la produzione annuale è cresciuta da meno di 2 milioni di tonnellate nel 1950 a circa 400 milioni oggi».

Sono soprattutto le particelle plastiche più piccole, precisa Antonio Ceriello dell'IRCSS Multimedica di Milano, «a poter penetrare in profondità nei tessuti, ma numerosi studi ne hanno rinvenute anche di dimensioni maggiori». «La qualità di questo studio - conclude il Rettore dell'Università Vanvitelli, Gianfranco Nicoletti - dimostra ancora una volta quanto sia cresciuta la nostra Università in questi anni e che grandi potenzialità di sviluppo essa ha nel prossimo futuro».