Briatore operato al cuore per un tumore cardiaco benigno, l'imprenditore sui social: «Intervento riuscito»

Flavio Briatore è stato operato al cuore per un tumore cardiaco benigno all'ospedale San Raffaele di Milano. È quanto apprende l'Adnkronos Salute. «La prevenzione medica è fondamentale. A seguito di un controllo di routine, sono stato operato al cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica. L’intervento è perfettamente riuscito, ed io ringrazio calorosamente il Prof. Francesco Maisano, il Team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1° Q del San Raffaele», si legge nel post pubblicato sul profilo Instagram dell'imprenditore.

Tumore cardiaco, cos'è il cancro che ha colpito Flavio Briatore: caratteristiche e cure

La malattia

«Oggi vi voglio parlare di prevenzione. Dieci giorni fa sono stato al San Raffaele per fare un controllo di routine e mi hanno trovato un tumore benigno nel cuore. Sono intervenuti subito, sono qui che ve lo racconto. Sono stato dieci giorni al San Raffaele, sono sparito da tutti i social. Devo ringraziare tutta l'equipe del San Raffaele, sono stati geniali. Devo ringraziare Elisabetta Gregoraci che è stata con me in questo periodo, mio figlio che è venuto da Monaco a trovarmi in ospedale a Milano. Ho avuto tutti vicino. La cosa principale è facciamo la prevenzione. Facciamo i check tutti gli anni. Io l'ho fatto due anni fa, questo tumore benigno non c'era e quest'anno invece c'era. Non dobbiamo trascurarci. La prevenzione è fondamanetale. Ve lo dico io, ci sono passato. Dieci giorni di ospedale e da domani si ricomincia», ha detto Biratore nel video sui social.