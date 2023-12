Annalisa accende il Natale con Amazon Music: le canzoni diventano luci per le vie di Savona

Amazon Music e Annalisa danno il via al Natale portando in scena i testi più famosi della cantante ligure. I versi di “Bellissima”, “Ragazza Sola” e “Mon Amour”, che ci hanno fatto ballare tutti in questi mesi, da qualche giorno brillano vivaci per le strade di Savona. Le inaspettate luci e addobbi natalizi accompagneranno i cittadini, fan e passanti facendoli entrare nel perfetto mood natalizio, dal 2 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024.

Immagini da ufficio stampa