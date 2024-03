Domenica In, Alessandro Cattelan: «Sanremo 2025? Lo farei per mia nonna»

C'è sempre grande attesa per gli ospiti di Domenica In. La padrona di casa, Mara Venier, ha ospitato durante la puntata di domenica 3 marzo Alessandro Cattelan che ha ripercorso i momenti migliori della sua carriera e ha presentato le prossime puntate del programma Stasera c'è Cattelan, in onda il martedì e il mercoledì in seconda serata. «Naturalmente è bello perché fai qualcosa che ti piace ma è tosta», ha sottolineato Cattelan in ballo anche per la conduzione di Sanremo per il post Amadeus.



La carriera

Alessandro Cattelan è noto al pubblico soprattutto per essere stato per dieci anni il conduttore di Xfactor.

Il sodalizio con Sky si è rafforzato nel corso degli anni grazie al programma E poi c’è Cattelan, lanciato nel 2014. Un late-night talk show, e varietà ispirato al famoso The Late Show. Oggi con Mara Venier ha voluto fare una precisazione. «Sono stato lì troppo tempo e sentivo l'esigenza di cambiare - ha sottolineato Alessandro Cattelan -. Mi piacciono le esperienze e nel momento in cui le considero chiuse mi piace andare da un'altra parte. Io voglio sperimentare. Mia figlia ha espresso disappunto quando ho lasciato XFactor».

«L'ipotesi Sanremo»

Mara Venier ha colto la palla al balzo ed ha chiesto a Cattelan dell'ipotesi di condurre Sandremo al posto di Amadeus. «Prendere il suo posto a Sanremo? - ha sottolineato Alessandro Cattelan -. Credo sia normale che ci siano delle speculazioni. Ti giuro però non so niente. In Italia Sanremo è qualcosa di gigantesco. Direi di sì. Sanremo è una sfida perché Sanremo è qualcosa di tanto grande. Lo farei per mia nonna che da quando faccio la seconda serata lei va a dormire prima e mi pensa disoccupato. Invece no, "ciao nonna sono con Mara"».