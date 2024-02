Sanremo 2024, Striscia denuncia il caos biglietti: «I dipendenti Rai potevano comprarne due e cederli». Codacons chiede annullamento

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Rai Scoglio 24”, con Pinuccio che continua a indagare sulle modalità di vendita, da parte della Rai, dei biglietti per la 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo e il mistero biglietti: il caso a Striscia

Nel servizio del 25 gennaio, l’inviato del tg satirico aveva rivelato che molti appassionati del Festival, nonostante ore in coda sul portale Rai, non erano riusciti ad acquistarli. Mentre il giorno prima, su una piattaforma interna alla Rai, i dipendenti della tv di Stato potevano comprarne fino a due a testa, senza, tra l’altro, essere vincolati a utilizzarli personalmente. In pratica, potrebbero cedere entrambi i biglietti acquistati a chi vogliono.

«Faremo istanza di accesso presso la Rai per chiedere l’annullamento della vendita di tutti i biglietti», dichiara Marco Ramadori, presidente del Codacons, nel servizio in onda stasera.

E aggiunge: «Sul sito c’era scritto esplicitamente che la vendita era riservata ai dipendenti Rai, ma che i biglietti potevano essere dati anche ad altri non dipendenti, proprio in maniera esplicita. Sembra quasi un invito a rivenderseli».