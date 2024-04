Non sarà più in direzione Sud il senso unico di via Marina di Varcaturo bensì l’inverso. È questa l’ultima novità stabilita dalla polizia municipale di Giugliano e di Castel Volturno in vista del 25 aprile e dell’1 maggio per la strada degli stabilimenti balneari che si snoda tra i due comuni confinanti. L’arteria, ad oggi a doppio senso, sarà percorribile da via Orsa Maggiore (dal lido Varca d’oro) verso via Domiziana (in prossimità del ponte di Castel Volturno).

Inizialmente, dopo un primo sopralluogo della municipale del comune casertano e del consigliere metropolitano di Giugliano, Salvatore Pezzella, era stato decretato il senso unico in direzione Sud. Poi, di concerto con il capo dei caschi bianchi della terza città della Campania, Emiliano Nacar, e i titolari degli stabilimenti balneari è stato stabilito il contrario. Le auto dunque potranno percorrerla in direzione Nord.

«Il nuovo piano traffico elaborato ha stravolto completamente quello precedente essendo stato considerato da entrambi i Comuni più snello e risolutivo - fa sapere la municipale giuglianese -. Il nuovo provvedimento di viabilità concordato con favore sarà messo in atto in via sperimentale il 25 aprile e il 1 maggio e in caso di esito positivo sarà reso operativo in via definitiva».

La decisione arriva dopo l’inferno di traffico che si è registrato la scorsa domenica. Gli automobilisti sono rimasti intrappolati anche due ore in via Marina di Varcaturo. Un incubo per chi voleva lasciare i lidi dopo la giornata di mare e chi voleva raggiungerli per l’aperitivo. Una situazione ben nota alle amministrazioni comunali e che si ripete ormai da anni non appena arriva il bel tempo. La strada è stretta tra le recinzioni dei lidi da un lato e la pineta dall’altro e, visto l’enorme afflusso di bagnanti, l’asse viario si trasforma in un inferno di lamiere, anche pericoloso in caso di emergenze dato che è un imbuto da cui non si può né entrare né uscire.

«Ringrazio per la disponibilità del nuovo dispositivo traffico il comandante Nacar e il comandante De Simone di Castel Volturno per aver organizzato in questi tre giorni il piano traffico e per far sì che venisse fatto un intervento urgente» ha commentato il consigliere Pezzella. Il comandante De Simone ha assicurato che per il 25 aprile e il 1 maggio sarà prevista una nuova segnaletica e ci saranno pattuglie di agenti della polizia locale all’ingresso e all’uscita. Anche perché si tratterà di una novità e il caos tra gli automobilisti è dietro l’angolo.

Quest’anno, tra l’altro, a differenza dei precedenti, è stato riaperto il ponte di Castel Volturno. Nonostante questo “ausilio” alla viabilità della zona, la situazione la scorsa domenica è stata nefasta per gli avventori che volevano solo godersi una giornata al mare sul litorale domizio. E le prossime due giornate festive potrebbero essere l’occasione nuovamente per molti di trascorrere una giornata al mare vicino casa.

Intanto sempre la polizia municipale di Giugliano ha messo a segno un’operazione contro un 57enne del posto che firmava i ricorsi alle contravvenzioni della polizia locale per conto del padre morto. I caschi bianchi hanno appurato che l’uomo usufruiva non solo della macchina del defunto ma presentava ricorsi ai verbali per conto del padre deceduto con firme false. Il 57enne è stato denunciato per falso e sostituzione di persona. Gli agenti hanno provveduto anche al ritiro della carta di circolazione.