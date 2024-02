Amadeus conferma il basta a Sanremo: «Mi fermo a cinque». Alessandro Cattelan è il successore per i bookie

«Sono onorato del fatto che la Rai me lo abbia chiesto, mi lusinga, ma l'intenzione è di fermarmi a cinque consecutivi», così parla Amadeus alla vigilia del suo quinto Sanremo da conduttore. Una chiusura non definitiva ma che suona come un addio, anche per gli esperti di Snai, che vedono remota, a 7,50, la sesta presenza all'Ariston del presentatore nativo di Ravenna.

Amadeus dice basta a Sanremo: il successore in pole

Per i bookie il favorito numero uno è una new-entry assoluta come Alessandro Cattelan, offerto a 3,50, in vantaggio su Carlo Conti, già presentatore della kermesse canora tra il 2015 e il 2017, a 5,50.

Chiude il podio un tris di big di assoluto livello come Fabio Fazio, Paolo Bonolis e Gerry Scotti, tutti proposti a 7,50 mentre per le «quote rosa», comanda Maria De Filippi, data a 7,50 - proprio come Amadeus - seguita da Milly Carlucci a 10, con Barbara D'Urso e llary Blasi a quota 15.

Donne al comando invece per quanto riguarda la vittoria del Festival 2024: su Planet365 e William Hill comanda sempre Annalisa, vista tra 3,25 e 3,50, con al secondo posto Angelina Mango che oscilla tra 3,50 e 4,25 volte la posta.