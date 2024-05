Antonio De Matteo da Mare Fuori a «L’Arte della Gioia» di Valeria Golino

Una lunga carriera, poi il personaggio di Lino in «Mare Fuori». L’attore e fotografo Antonio De Matteo è nato a Caserta il 19 marzo 1978. Appassionato della recitazione fin da piccolo, si è formato al centro sperimentale di cinematografia. La sua carriera di attore ha preso il via dal teatro, nel quale ancora lavora, ed in seguito ha raggiunto il successo grazie a diversi ruoli televisivi.

Un amore, quello per il lavoro d’attore, che gli permette di imparare sempre qualcosa dalle vite dei personaggi che mette in scena.

Esperienze che poi trasmette anche nella fotografia, che gli dà modo di immortalare il mondo dal suo punto di vista, con tutte le sfumature e sfaccettature che lo colpiscono. Per il cinema, Antonio De Matteo ha fatto parte di film importanti come «Buongiorno, notte» di Marco Bellocchio e «Ocean’s Twelve» di Steven Soderbergh. Ha vinto, inoltre, il Premio Primi Passi, al Nuovo Sacher di Nanni Moretti, per il ruolo di O’Mariuolo in «Piano Piano» di Nicola Prosatore, ed è stato premiato come attore coprotagonista, al Sa.Fi.Ter, per il personaggio di Alfredo Scalia nel film «Stranizza D’Amuri» di Giuseppe Fiorello.

In televisione ha potuto esprimere la sua bravura in serie internazionali come«Leonardo – La Serie», «I Bastardi di Pizzofalcone» e «Il Patriarca», diretta da Claudio Amendola. La notorietà al grande pubblico è arrivata però grazie al personaggio della guardia penitenziaria Lino, che porta avanti in «Mare Fuori» fin dalla prima stagione. Un ruolo che riprenderà anche a partire da giugno, quando sarà sul set della quinta stagione della fiction Rai, ormai diventata un vero e proprio cult per gli appassionati.

Il prossimo mese, Antonio De Matteo sarà poi nel cast de «L’Arte della Gioia», la serie Sky diretta da Valeria Golino. Impegno a cui ne seguiranno tanti altri: nell’ultimo anno si è infatti alternato sui set cinematografici di «Sacred Creatures» e di «Pasquale Rotondi – Un Eroe Italiano», attualmente in lavorazione. In televisione, sarà invece nel cast di «Piedone» Lo Sbirro, che attualmente è in post-produzione.